Atalanta no aguantará más y cambiará de técnico en la Fecha FIFA

Oscar Sandoval

Dos derrotas consecutivas y siete partidos sin ganar agotaron la paciencia de la directiva de Atalanta que se prepara para la destitución de Ivan Juric, el técnico que ganó cuatro de 15 partidos en todas las competencias sufrirá su tercer despido entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025.

Juric aterrizó en Bérgamo con la tarea de darle una nueva identidad a Atalanta luego de los éxitos que vivió el club con Gian Piero Gasperini, sin embargo, su proyecto terminará antes de tiempo porque las dos derrotas consecutivas y siete partidos sin ganar en Serie A han convencido a la directiva de cambiar de rumbo.

El estratega croata de 50 años sufrirá su tercera destitución en el último año después de salir de la Roma el 10 de noviembre de 2024 luego de 12 partidos, de Southampton en abril de 2025 tras 16 compromisos y ahora del equipo italiano con 15 encuentros.

La Gazzetta dello Sport asegura que “Atalanta ha despido a Juric” y señala que Raffaele Palladino es “el principal candidato” para tomar el cargo al frente de ‘La Dea’ que está en el lugar 13 de la Serie A lejos de los puestos europeos que son el objetivo del club a final de temporada.