Ademola Lookman explotó contra el técnico de Atalanta en la Champions League

Redacción FOX Deportes

Ademola Lookman e Ivan Juric, delantero y técnico de Atalanta, se encararon este miércoles durante el partido contra Marsella de Champions League en la zona de los banquillos y Marten de Roon, capitán del equipo, intervino para evitar que pasara a mayores.

En el minuto 75, Juric decidió cambiar a la estrella nigeriana con empate a cero en el marcador, movimiento que no gustó al jugador, actual Balón de Oro africano.

Las imágenes de la realización televisiva relevaron la escena en la que Lookman parece decir algo al técnico, que se revuelve y busca el enfrentamiento con el jugador intentándolo agarrar el brazo, momento en el que interviene de Roon para evitar que la situación se agravase.

No es la primera polémica alrededor de Lookman en lo que va de temporada, pues con contrato hasta 2027, se declaró en rebeldía y no se presentó en la ciudad deportiva cuando fue convocado tras las vacaciones e hizo pública su intención de abandonar el club mediante una carta en redes sociales para unirse al Inter.

Finalmente, terminado el mercado y sin cerrar su salida, fue apartado hasta el 20 de septiembre. Ya la temporada pasada tuvo un enfrentamiento con Gian Piero Gasperini, exentrenador del club, cuando le calificó como uno de los peores lanzadores de penaltis que había visto.