Bremer volvió con la Juventus y podría reaparecer en la Champions League

Redacción FOX Deportes

Gleison Bremer, central de la Juventus que se sometió a una operación de menisco en la rodilla izquierda el pasado mes de octubre, volvió a ejercitarse con el grupo en el entrenamiento previo al duelo ante Pafos de la Champions League.

Bremer, central titular y en ocasiones capitán de la 'Juve', regresó 56 días después la operación en la rodilla, la misma en la que ya sufrió una grave lesión la temporada pasada, una rotura de ligamento cruzado que finalizó su temporada en octubre de 2024.

Esta lesión de menisco le apartó 12 partidos. Antes, se perdió dos seguidos por una lesión muscular, por lo que su baja suma un total de 14 duelos y se alarga hasta el 27 de septiembre, fecha de su último partido.

El defensa brasileño apunta a entrar en la convocatoria para Liga de Campeones y no se descarta su presencia en el campo en la segunda mitad para comenzar a tomar ritmo.