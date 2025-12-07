Napoli derrotó a Juventus y presiona a Milan en la Serie A

Oscar Sandoval

Napoli consiguió su tercera victoria consecutiva luego de vencer 2-1 a Juventus con un doblete de Rasmus Højlund que dejó al campeón en lo más alto de la tabla, obligando a Milan a ganar este lunes para alcanzar a los ‘Azzurri’ que se ilusionan con el bicampeonato.

Nápoles salió bien librado de una de las batallas más complicadas que tendrá en la temporada, se puso al frente en el marcador, recibió un golpe de los visitantes y reaccionó sobre el final para conseguir los tres puntos que los llevan al primer lugar de la tabla.

Los ‘Azzurri’ dominaron el inicio del partido presionando la salida de los visitantes y en siete minutos consiguieron la ventaja con un gol de Rasmus Højlund quien está reviviendo en el futbol italiano después de su paso de noche con Manchester United.

Juventus estaba en un plan irreconocible, deambuló por la cancha y el descanso fue su vitamina porque volvió tras el medio tiempo con otra cara logrando igualar el duelo por medio de Kenan Yildiz al 59.

El partido estaba para cualquiera de los dos equipos, pero Hojlund volvió a aparecer a 12 minutos del final para darle la victoria a Napoli que necesitará una mano de Torino para llegar a la próxima jornada como líder en solitario.