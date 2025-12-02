Juventus superó sin problemas a Udinese y avanzó en la Coppa Italia

Redacción FOX Deportes

Juventus consiguió avanzar a los cuartos de final de la Coppa Italia tras vencer y convencer ante Udinese, en un encuentro en el que fue superior de inicio a fin y en el que demostró la pegada que atesora.

FT |⌛️| Victory and qualification to the quarterfinals of the #CoppaItaliaFrecciarossa secured 💪🏆🇮🇹#JuveUdinese pic.twitter.com/CNJamrqxMe — JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) December 2, 2025

Ante Udinese, los de Spalletti empezaron el partido con el colmillo entre los dientes, siendo extremadamente dominantes con y sin balón y hundiendo en su área a un oponente sin opciones de jugar.

Una superioridad que se materializó en el ecuador del primer tiempo y tras un centro desde el costado derecho de McKennie llegó el 1-0. El tanto fue en propia meta de Matteo Palma, en el intento de tapar el remate de Jonathan David.

Udinese terminó los primeros 45 minutos con cero tiros, cero saques de esquina y una gran sensación de incomparecencia. Dicha inofensividad visitante se prolongó en el segundo tiempo, en el que el Juventus se fue poco a poco acomodando hasta encontrar el tanto de la tranquilidad que marcó Locatelli, de penalti al 68 y selló el pasaje del conjunto ‘Bianconero’ a cuartos de final.