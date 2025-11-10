Los 5 momentos de la Jornada 11 de la Serie A

Karla Villegas Gama

Luciano Spalletti es el entrenador de mayor edad que dirige un derbi Juventus-Torino, a los 66 años, 246 días. Además es el primer técnico en 30 años que dirige en los derbis de Milán, Roma y Turín.

En los últimos 5 años, Roberto Piccoli es el jugador que ha marcado al menos un gol para más clubes diferentes en las 5 grandes ligas europeas: Atalanta, Cagliari, Empoli, Fiorentina, Lecce y Spezia.

Desde que el torneo volvió a tener 20 equipos, Emil Holm es el primer defensa que ha participado en al menos un gol en 5 partidos de liga consecutivos.

El Bologna ha registrado su mejor inicio en el calcio en la era de los 3 puntos por victoria: 21 unidades en los primeros 11 partidos, un récord del club.

El Inter y la Roma están empatados en el liderato de la liga tras al menos 10 jornadas disputadas por primera vez desde el final de la jornada 27 de la temporada 2001/02.