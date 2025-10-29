Luciano Spalletti llega a la Juventus

Redacción FOX Deportes

La Juventus anunció a Luciano Spalletti como nuevo director técnico, tras la destitución de Igor Tudor.

El entrenador firmó contrato hasta junio de 2026 y tiene la encomienda de regresar a la ‘Vecchia Signora’ a los primeros puestos de la Serie A, pues actualmente marcha en séptimo.

Juventus es otro equipo sin Igor Tudor y revivió en la Serie A

Además, en la Champions League es vigesimoquinto con dos puntos y se encuentra fuera de la zona de playoffs, luego de empatar con el Borussia Dortmund, Villarreal y perder con el Real Madrid.

Spalletti ha dirigido a algunos de los equipos más importantes del calcio, como Roma, Inter y Napoli, además de estar al frente de la Selección Italiana de 2023 a 2025.

En su palmarés cuenta con un Scudetto, dos Coppa Italia y una Supercoppa Italiana.