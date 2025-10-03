Mattia Zaccagni es baja para la actividad de la Selección Italiana

Redacción FOX Deportes

Mattia Zacagni, capitán de Lazio, causó baja este sábado en la convocatoria de Italia para los partidos ante Estonia e Israel que son claves para la clasificación del Mundial 2026. El técnico Gennaro Gattuso llamó a Roberto Piccoli, delantero de la Fiorentina, para ocupar esa plaza.

Mattia Zaccagni will no longer be part of the next squad after picking up an injury in training yesterday. He'll be replaced by Roberto Piccoli, who has earned his first #Azzurri call-up ℹ️#VivoAzzurro pic.twitter.com/yVX3YqXp1S — Italy ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri_En) October 4, 2025

"El jugador de la Lazio Mattia Zaccagni ha sido descartado de la convocatoria de la selección absoluta debido a una lesión sufrida ayer en un entrenamiento, lo que le impide estar disponible para los dos próximos partidos de clasificación para el Mundial de 2026, ante Estonia (11 de octubre, Tallin) e Israel (14 de octubre, Udine)", informó la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) en un comunicado.

Zaccagni, que no jugó ante el Torino este mismo sábado por la lesión, dejó su plaza a Roberto Piccoli, de 24 años, que recibió la primera llamada de la selección nacional, acumula dos goles en lo que va de temporada, uno en la Copa Italia y otro en Conference League.

Marcha segunda de grupo la 'Azzurra', empatada a 9 puntos con Israel, por lo que está obligada a ganar para al menos acariciar la repesca. Además, tiene que marcar el máximo número de goles posible para recortar la diferencia con Noruega, primera de grupo con 15 puntos (un partido más jugado) y que se enfrenta a Israel el día 11.