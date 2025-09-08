EFE
Gennaro Gattuso explota contra Italia: "Ha sido para morirse; estamos locos"
El técnico italiano habla tras la apretada victoria contra Israel
Gennaro Gattuso, seleccionador italiano, comentó este lunes, tras la agónica victoria ante Israel (4-5) que mantiene a Italia viva para acudir al Mundial 2026, que el duelo fue "para morirse" y que están "locos".
"Hoy ha sido para morirse, al principio nos han sorprendido, pero cuando desarrollamos el juego les hemos puesto en dificultades", declaró el seleccionador a Rai.
"Nos llevamos la victoria, pero estamos locos, hemos encajado goles absurdos. Somos demasiado frágiles, eso es un problema mío, no de los chicos", añadió.
Un gol de Sandro Tonali en el 91 decidió un partido surrealista que, por el momento, coloca a Italia en la segunda plaza con 9 puntos, empatada con Israel (3º) y a 3 puntos de la líder, Noruega.
"Tenemos que mejorar algunas cosillas. Hay que dar crédito a los chicos, que han sido capaces de reaccionar ante cada golpe recibido. Ha habido corazón y ganas de reaccionar, a pesar de que no ha sido un gran día", sentenció Gattuso.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT