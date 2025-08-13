Johan Vásquez estrenó su capitanía con un triunfo en la Coppa Italia

Redacción FOX Deportes

El Genoa derrotó 3-0 al Vicenza en la primera ronda de la Coppa Italia con la peculiaridad de que Johan Vásquez salió por primera vez como capitán del equipo.

El mexicano llevará el brazalete a partir de esta temporada y lo estrenó en la primera fase del torneo copero.

El ‘Grifone’ abrió el marcador al minuto 40 por conducto de Valentín Carboni. El argentino convirtió su primer gol con el equipo con un remate de volea.

En el 45+1’ Francesco Benassai marcó en propia puerta tras un cobro de falta, lo que significó el 2-0.

Llegó el complemento y el Genoa continuó con el dominio del encuentro y para el 54’ Nicolae Stanciu aprovechó un desvío para prender el esférico de primera y ampliar la ventaja.

Con este resultado los ‘Rossoblù’ avanzaron a la siguiente fase donde se medirá al Empoli.