¿La Serie A ya se olvidó de Santiago Giménez?

Enrique Gómez

Para bien o para mal, el Milan no parece extrañar a Santiago Giménez…

El seleccionado mexicano no juega desde el 28 de octubre y se espera que su ausencia se prolongue por un mes más. Es decir, la baja total podría ser de cinco meses; sin duda, una situación muy dolorosa para el atacante, quien se ha perdido lo que parecía una gran etapa para su carrera de cara al Mundial.

De acuerdo con el técnico Massimiliano Allegri, ‘Santi’ “va muy bien” en la recuperación de su operación de tobillo y espera que “en 20 días o un mes” pueda estar listo. Sin embargo, de acuerdo con la Inteligencia Artificial de la aplicación Comparisonator, la Serie A no extraña al atacante de 24 años, pues se ubica en la posición número 31 de entre todos los delanteros participantes en la temporada italiana.

Por encima de Giménez se encuentran compañeros suyos como Christian Pulisic (3° mejor en esa posición) o Rafael Leao (7°), quienes han sabido rendir como delanteros de área, pese a no ser su demarcación natural. Incluso Christopher Nkunku (30°) está mejor posicionado según la I.A.

Esta aplicación asigna un índex (136 el de Giménez) según el impacto de cada jugador durante su tiempo en la cancha, por lo que a ‘Santi’ solo se le contabilizan los nueve partidos que disputó esta temporada en la liga italiana, donde fue titular en la mayoría, pero solo le alcanzó para una asistencia.

¿Verá minutos en marzo cuando se recupere? El Milan ya solo disputa la Serie A, por lo que tendrá una fuerte competencia, toda vez que sus compañeros han puesto al equipo en segundo lugar de la tabla.