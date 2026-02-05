"El traspaso de Obed Vargas fue más tenso que el de Santiago Giménez"

Héctor Cantú

El trabajo que hubo detrás de la llegada de Obed Vargas al Atlético de Madrid, fue una tarea titánica encabezada por Rafaela Pimienta, quien aceptó que esta negociación fue mucho más tensa que la que sostuvo con la llegada de Santiago Giménez al futbol europeo.

La representante de ambos jugadores, habló para la televisión deportiva mexicana entrevista en la que reconoció que fue una auténtica guerra la que sostuvo para lograr el traspaso de Obed Vargas al cuadro comandado por Diego Simeone.

Obed Vargas y el rostro de un sueño cumplido junto al Atlético de Madrid

“El traspaso de Obed fue mucho más tenso que el de Santiago Giménez.Lo sobrevivimos, porque fue lleno de tensión, y como dicen en inglés, hasta que no hay una guerra, no hay negociación”, aseguró en la entrevista.

En la misma, dejó en claro que su trabajo como representante es encontrar los mejores lugares para los futbolistas mexicanos, pero también con un costo coherente en el mercado.

“Este logro es una demostración que Obed está listo para jugar en México, Estados Unidos y ¿por qué no? en Europa. Por eso lo intentamos directo a Europa. La magnitud de este traspaso es muy grande, porque hay que tratarlo con responsabilidad, humildad y esto no es nada, es un primer paso que Obed tiene que hacer y él lo ve así”, agregó.

García Pimienta también aseguró que varios equipos de élite han preguntado por Gilberto Mora, otro de sus representados y se mostró confiada de que pronto llegará su salto al futbol del Viejo Continente.