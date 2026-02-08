Triste debut para Obed Vargas en La Liga

Héctor Cantú

El mediocampista mexicano, Obed Vargas, ha debutado en La Liga, en un partido que deja muchas sensaciones negativas para el Atlético de Madrid luego de caer por la mínima diferencia ante el Betis.

Hace unos días, se enfrentaron en la Copa del Rey y las sensacinoes fueron totalmente opuestas. El Atlético arrolló al cuadro verdiblanco y ahora, ha tenido que intentar venir de atrás para al menos rescatar un punto en casa.

Obed Vargas y el rostro de un sueño cumplido junto al Atlético de Madrid

Betis, que se lanzó con Álvaro Fidalgo en el cuadro titular, se ha quedado con los tres puntos gracias al gol de Anthony, apenas a los 28 minutos de tiempo corrido.

Ni siquiera la presencia de Ademola Lookman y Julián Álvarez le ha alcanzado al equipo de Diego Simeone para tener pegada. Tanto, que tanto el referente argentino, como el nuevo refuerzo colchonero, fueron sustituidos en la segunda mitad.

Un cabezazo de Antoine Griezmann pasados los 70 minutos de tiempo corrido abrió la ilusión para los seguidores rojiblancos. Sin embargo, luego de ser revisada en el VAR, la jugada fue anulada por fuera de lugar.

El equipo de Simeone vuelve a dejar serias dudas sobre el proyecto y todo parece indicar que son los últimos días del entrenador argentino como estratega madridista.

❌ Este es el fuera de juego de Griezmann por el que se ha anulado el gol del Atleti.



Vía 'Movistar +' pic.twitter.com/MvaSAiZHcI — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 8, 2026

El mexicano Obed Vargas, que volvió a ser considerado por Simeone, culminó su participación con 12 pases correctos de 14 intentados, tres pérdidas de pelota y ningún regate intentado.

El Atlético de Madrid queda así a 13 puntos del Barcelona, líder de la competición y a solo tres puntos por encima del Villarreal que tiene dos partidos menos disputados.