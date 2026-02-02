Obed Vargas firmará con Atlético de Madrid, pero saldría cedido

Oscar Sandoval

Obed Vargas cuenta los minutos para firmar contrato con Atlético de Madrid que piensa que hacer con el mexicano, una de las opciones es que se integre a la plantilla de Diego Simeone y la otra cederlo para que tome el ritmo de La Liga sin presión, la última ha tomado fuerza en las últimas horas.

Atlético tiene que reforzar el mediocampo luego de la salida de Conor Gallagher, la segunda línea se quedó bajo mínimos y Simeone ha pedido a la directiva un futbolista con características defensivas, uno de ellos será Vargas, sin embargo, tendría que esperar para jugar con los ‘Colchoneros’.

Marca señala que el mexicano saldrá cedido y apunta a “Celta y Getafe como posibles soluciones para que se ruede en La Liga”, no es un hecho y dependerá del cierre de mercado.

El diario madrileño apunta que si el club rojiblanco “no acaba cristalizando el fichaje de otro medio, será entonces cuando Vargas aumentará sus opciones de seguir en el primer equipo lo que resta de temporada”.