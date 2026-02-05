Obed Vargas podría debutar ya mismo con el Atlético de Madrid

Enrique Gómez

Lleva tres meses sin jugar futbol, pero igual fue convocado de inmediato por el Atlético de Madrid.

Obed Vargas será parte del equipo que disputará los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Betis, que, por su parte, también habilitó en la convocatoria al exjugador del América, Álvaro Fidalgo.

Vargas, mediocampista de 20 años, apenas fue presentado con el equipo de sus amores, sin embargo, el técnico Diego Simeone lo consideró para jugar en su primer posible partido como ‘colchonero’, aunque ya se verá si percibe minutos o solamente acompaña al grupo para este duelo eliminación directa.

📋 Los citados para el partido de hoy.



ℹ️ https://t.co/rvbYYOrfaP pic.twitter.com/9eud0HMjh1 — Atlético de Madrid (@Atleti) February 5, 2026

En la lista que reveló el conjunto madrileño, aparece el número 21, por lo que el debut del seleccionado mexicano nacido en Alaska podría darse mucho antes de lo esperado. Mucho dependerá de las condiciones del encuentro en La Cartuja de Sevilla, donde el equipo del ‘Cholo’ es ligeramente favorito.

¿En serio Vargas está listo para jugar? Si sale a la banca es porque está en condiciones de hacerlo, sin embargo, hay que recordar que su último partido oficial fue el 8 de noviembre con Seattle Sounders.

Atlético de Madrid pagó 3 millones de euros por el mexicano y piensa desquitarlos cuanto antes.