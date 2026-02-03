"Mis papás migraron a Alaska por un mejor futuro", recordó Obed Vargas

Redacción FOX Deportes

En su presentación con el Atlético de Madrid, Obed Vargas recordó que sus padres migraron de México a Alaska “por un mejor futuro”, por lo que el sueño cumplido de jugar en el equipo colchonero es "por el esfuerzo de ellos".

“Creo que este logro no es sólo mío, es de mi familia, mis abuelos, mi grupo de la gente que yo me rodeo. Ha sido un trabajo conjunto. Mis papás migraron de México a Alaska por un mejor futuro, yo crecí acá por eso con todos mis hermanos y hoy estoy aquí por el esfuerzo de ellos, el trabajo y el coraje y corazón que prendió del Atlético de Madrid”, dijo el seleccionado mexicano, quien estuvo acompañado por sus familiares.

"Por algo el Atlético de Madrid se fijó en mí", con seguridad, Obed Vargas El seleccionado mexicano se mostró muy ilusionado en su presentación como 'colchonero'

“No es fácil salir de Alaska, jugar al futbol, luego salir de Estados Unidos y estar acá. Entonces, estoy enfocado en lo que tengo que hacer y demostrarle a toda la gente del Atlético de Madrid que estoy hecho para estar aquí”, añadió Vargas, quien además es un aficionado confeso del equipo madrileño.

El jugador de 20 años viene de disputar cuatro temporadas con el Seattle Sounders y de sumar minutos con la Selección Mexicana, por lo que este paso a Europa (y a uno de los mejores de España) le pone muy cerca de disputar la Copa del Mundo del 2026, que también se jugará en Norteamérica.