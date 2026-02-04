"Por algo el Atlético de Madrid se fijó en mí", con seguridad, Obed Vargas

Enrique Gómez

Ahora que cumplió su sueño de fichar por el Atlético de Madrid, solo queda demostrar en la cancha que está a la altura de jugar en el equipo de sus amores y junto a algunos de sus jugadores favoritos.

En su presentación como nuevo jugador del equipo ‘colchonero’, el mediocampista mexicano reiteró su cariño por el conjunto madrileño (al cual su papá llevó a ver cuando era niño), así como su compromiso para servir al técnico Diego Simeone y catapultar al conjunto rojiblanco para sus objetivos de esta temporada, los cuales incluyen títulos.

“Quiero dar las gracias a toda la gente del Atlético de Madrid por esta oportunidad de estar aquí. Mis sentimientos son indescriptibles, la verdad. No sé cómo ponerlo en palabras. Todo avanzó muy rápido. Todos saben del amor que le tengo al club. Entonces, no había mucho que decir, la verdad”, comentó el jugador de 20 años en la conferencia donde apareció junto al presidente del club Enrique Cerezo.

Obed Vargas y el rostro de un sueño cumplido junto al Atlético de Madrid

“Se cumple un sueño, pero ahora es tiempo de trabajar. He sido aficionado y lo seguiré haciendo, pero ahora tengo otros trabajos que hacer. Tengo que demostrar dentro del campo y pelear todos los días por este club, que merece estar en lo más alto”, agregó el seleccionado mexicano.

Vargas, quien portará el número 21 en el equipo al que llega después de jugar cuatro temporadas en el Seattle Sounders, se definió como un mediocampista mixto, por lo que espera brindar fortalezas y alternativas al Atlético de Madrid, que marcha tercero en La Liga de España con 45 puntos.

“Batallar, jugar y demostrar de lo que estoy hecho. Por una razón se fijaron en mí y estoy acá. Soy un ‘8’ como inglés, ‘box to box’, que puede aportar mucho en la fase ofensiva y en la defensiva. Espero poder aportar eso y demostrárselo a todos los aficionados del Atlético”, sentenció el seleccionado mexicano.

Vargas, nacido en Alaska, espera el momento de su debut y por lo pronto, el siguiente partido de su equipo es por los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Betis el 5 de febrero.