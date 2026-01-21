Ultimátum para Hirving 'Chucky' Lozano

Héctor Cantú

Hirving Lozano tiene las horas contadas en la Selección Mexicana, mucho más, si no encuentra equipo pronto para continuar con su carrera.

Javier Aguirre desveló, sin dar detalles, que sostuvo una conversación con el exjugador de San Dieggo FC para que encuentre pronto un nuevo proyecto para retomar su ritmo de juego.

“He hablado con Hirving (Lozano) y es su decisión. Él tendrá que pensar en todo lo que implica y veremos qué sucede. He hablado más de una vez con él, es privado, pero es una realidad que, si juega, me da más argumentos”, declaró el estratega.

Lozano no fue considerado como parte de San Diego FC para la siguiente temporada, por los problemas extracancha que tuvo al final de la anterior.

Aunque Lozano fue ligado a clubes como Chivas o Rayados, hasta el momento los dos cerraron la puerta a la posible llegada del ‘Chucky’.