Cruz Azul, otro equipo que rechaza al 'Chucky' Lozano

Luego de quedar relegado de San Diego FC para la temporada 2026, el jugador mexicano Hirving Lozano no ha podido encontrar un equipo que le permita continuar con su carrera en el año mundialista.

El futbolista ha sido ofrecido a algunos equipos de la Liga MX, pero hasta el momento, ninguno ha mostrado interés en entrar, si quiera, a la negociación.

El primer equipo en cerrarle las puertas fue Rayados de Monterrey, el cual confirmó que Luca Arellano se convertirá en el último refuerzo para el torneo Clausura 2026 que recién comenzó.

Pero el equipo regio no fue el único que se negó a recibir a Lozano. A ellos se unió Cruz Azul, uno de los equipos que más movimientos hizo de cara a este torneo.

La Máquina no mostró ningún interés en el exjugador de San Diego FC debido a su alto precio de mercado y también porque en la parte deportiva no tiene cabida en el esquema de Nicolás Larcamón.

Pachuca ha sido otro de los clubes a los que fue ofrecido Lozano, pero los Tuzos tampoco han respondido favorablemente hasta el momento a pesar de ser el equipo que lo catapultó al futbol profesional.