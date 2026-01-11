Rayados le cierra las puertas a 'Chucky' Lozano

Héctor Cantú

Hirving Lozano vive momentos de total incertidumbre luego de que Rayados de Monterrey enterrada, de manera directa y tajante, la posibilidad de arroparle para el torneo Clausura 2026 que recién ha comenzado.

En voz de su presidente, José Antonio Noriega, el cuadro de la Sultana del Norte confirmó que ya no habrá más jugadores nuevos en la plantilla y que, Lozano, quien no entró en planes de San Diego para esta temporada, tampoco es una opción para el club.

“El mercado para nosotros está cerrado. Nunca hay que cerrar las puertas a nada, pero en general quedaríamos como hasta ahora. No pensamos en la opción que mencionas (Lozano)”, detalló el mandamás regiomontano.

Hirving Lozano, ha sido vinculado a varios equipos de la Liga MX luego de que San Diego FC, el equipo más nuevo de la MLS confirmara que no continuaría en el futbol de los Estados Unidos.

Lozano necesita encontrar un buen proyecto deportivo considerando que Hirving desea ser considerado por Javier Aguirre para la lista final de jugadores que representarán a la Selección Mexicana en el próximo Mundial.