¡Adiós 'Chucky' Lozano! El San Diego FC no lo quiere más

Enrique Gómez

Aunque al final lo perdonaron e incluso el jugador respondió con dos goles en los playoffs, el ‘Chucky’ Lozano no estará más en el San Diego FC. La aventura en el nuevo equipo de la MLS duró solo un año.

¿Valió la pena dejar su carrera en Europa y su posición en el PSV Eindhoven? Los números de Hirving Lozano no fueron malos, pero su actitud y comportamiento hacia sus compañeros (y en especial el altercado que tuvo en el vestidor a finales de octubre) desencantaron al conjunto californiano.

Los registros de Hirving Lozano en su único año con San Diego:

· 31 partidos en la MLS

· 11 goles y 9 asistencias

· 6 partidos fuera por lesión

· 2 encuentros fuera por indisciplina

Aunque el club aún no emite el comunicado a través de sus canales oficiales, fue el propio director deportivo Tyler Heaps quien anunció el fin del vínculo con el atacante de 30 años, todo un fracaso considerando que desde el 2024 había firmado un precontrato que lo ligaba con el club hasta 2028.

“Hemos tenido muchas conversaciones con Hirving y sus representantes durante el parón de temporadas, también la temporada pasada. Les hemos comunicado que no será parte de nuestro plan deportivo de ahora en adelante”, dijo Heaps a los medios. “No fue una decisión tomada a la ligera. Estamos trabajando con él y sus representantes para encontrar la mejor solución y siga adelante”.

El directivo aseguró que buscan la venta del extremo mexicano para la temporada 2026.

El ‘Chucky’ dejó el PSV para firmar un jugoso contrato con este nuevo equipo de la MLS, sin embargo, su paso fue efímero y deberá continuar su carrera en otro club, pues tal parece nunca le perdonaron por completo su pelea en el vestidor.