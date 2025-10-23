Hirving Lozano lo acepta: "No reaccioné de la manera correcta"

Redacción FOX Deportes

Hirving Lozano está ‘en el ojo del huracán’ tras una serie de reportes en los que se aseguraba que había incurrido en una indisciplina.

El mexicano ha dado la cara después de varios días de silencio y confirmó los señalamientos:

“Soy una persona apasionada y competitiva que siempre quiere darlo todo por el equipo. A veces, esa misma intensidad puede llevar a reacciones que no reflejan quién soy ni el respeto que siento por todos los que me rodean. No reaccioné de la manera correcta, y ya asumí la responsabilidad, la afronté y seguí adelante”.

El mensaje del ‘Chucky’ no podía llegar en mejor momento, pues San Diego FC está a por comenzar su camino en los playoffs de la MLS, donde enfrentará a Portland Timbers, con la tarea de superarlos en dos de los tres juegos de la serie.

Lozano sabe que el reto es muy importante por la institución y está “totalmente concentrado” para “ lograr todo por lo que hemos trabajado”.