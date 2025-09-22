'Chucky' Lozano cuenta cómo se ganó y aprobó su apodo

Redacción FOX Deportes

Pocos son los afortunados que tienen un apodo que de verdad les guste. Tal el es el caso del 'Chucky' Lozano, quien aprobó su sobrenombre desde las inferiores del Pachuca, luego de las vivencias que recuerda con mucho cariño.

En entrevista con EFE, el delantero que recién regresó a la Selección Mexicana, relató cómo fue que se ganó el sobrenombre de 'Chucky', el cual está ligado al famoso muñeco de las películas de terror.

"En Pachuca me gustaba hacer bromas a mis compañeros, asustarlos en el cuarto. Llegaron dos compañeros míos y me dicen: ¿te gustaría que te dijéramos Chucky? Dije que no tenía problemas, que no me molestaba, y desde ese momento se quedó el Chucky, hasta ahora. Creo que nunca se va a ir, la verdad que me gusta mucho, me gusta que me identifiquen como el Chucky, es algo especial. No todos tienen un apodo que les gusta y que sea muy significativo", comentó Hirving, actual jugador del San Diego FC.

Tras una gran carrera en Europa que incluyó títulos con el PSV y el Napoli, el seleccionado mexicano emigró a la MLS y aunque aún es joven (30 años), compartió cuáles son los mejores recuerdos de su carrera hasta ahora.

"Muchos momentos bonitos, el momento en el que fui a Europa, cuando fui a Napoli, increíble. Luego en el Mundial, cuando quedé campeón del Scudetto en Napoli fue increíble, un momento súper especial. Y en Holanda, ser campeón en un equipo importante en Italia. Agradezco mucho que me dio la oportunidad de ser campeón en Europa", dijo el extremo.

El 'Chucky' lleva nueve goles y ocho asistencias en su primera temporada con el San Diego FC y puede decirse que está causando 'terror' en la MLS.