'Chucky' Lozano, feliz de haber vuelo al Tri con Javier Aguirre

Héctor Cantú

Hirving ‘Chuky’ Lozano está más que ilusionado de ser parte de la Selección Mexicana que buscará hacer historia en el Mundial 2026 bajo el comando de Javier Aguirre.

Para el jugador de San Diego FC, su regreso a la Selección Mexicana ha sido fantástico y una oportunidad gigante para afianzarse dentro del gremio de futbolistas que defenderán la camiseta el próximo año en la Copa del Mundo.

“Tuve un periodo largo de no poder ir a la selección por cuestiones de salud, pero ahora que regresé fue maravilloso, me recibieron muy bien, agradezco mucho a la gente, cuerpo técnico, jugadores, están haciendo un gran trabajo, un gran grupo, es bonito eso”, detalló para la agencia de noticias EFE.

Lozano se mostró positivo con la tutela del ‘Vasco’, aunque también consideró que se debe seguir trabajando de cara a la justa mundialista para hacer un buen papel, considerando que México será país sede del torneo.

“Tenemos que seguir mejorando cosas, seguir trabajando en el concepto que quiere jugar Javier, tratar de tener esa idea clara y saber lo que quiere el cuerpo técnico. Se está haciendo paso a paso, hay tiempo para trabajar, lo están haciendo muy bien. Los objetivos son claros, tratar de hacer un gran Mundial porque es en casa y hay que trabajar muy duro para eso”, agregó.

Lozano se perfila para volver a ser convocado por Javier Aguirre para la fecha FIFA que se jugará en octubre próximo, en la que México enfrentará a Colombia y Ecuador en el mes de octubre.