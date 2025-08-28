'Chucky' Lozano sigue aumentando su cosecha de goles en la MLS

Héctor Cantú

El delantero mexicano Hirving ‘Chucky’ Lozano se convirtió en el gran héroe del San Diego FC luego de marcar el gol que llevó a su equipo a protagonizar la remontada ante el LAFC.

Lozano sigue siendo un auténtico revulsivo para la nueva franquicia del futbol de los Estados Unidos luego de llegar a 9 tantos en lo que va de la campaña.

La mejor noticia para San Diego es que ‘Chucky’ ha recuperado regularidad como goleador luego de haberse hecho presente en el tanteador en tres de sus últimas cuatro presentaciones.

De esta manera, con 9 goles y 6 asistencias, el mexicano exjugador del Pachuca, ha colaborado con 15 anotaciones para la causa del equipo californiano que se mantiene como el líder en la Conferencia del Oeste.

San Diego es uno de los dos equipos que han conseguido, hasta el momento, su boleto de forma matemática para la postemporada, donde pelarán por el título de la MLS Cup 2025.