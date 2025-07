San Diego encontró a otro socio perfecto para Hirving 'Chucky' Lozano

Héctor Cantú

San Diego FC, equipo donde juega el mexicano Hirving ‘Chucky’ Lozano ha anunciado de manera oficial la llegada de un nuevo refuerzo para la presente temporada.

Se trata de Pedro Soma quien llega proveniente del futbol español luego de haber jugado en el futbol español defendiendo los colores del Cornellá y el Barcelona Athletic.

Soma, quien se desempeña como mediocampista, tiene apenas 19 años y llega para fortalecer el ecuador del equipo y convertirse en un socio serio para el mexicano Hirving ‘Chucky’ Lozano.

Estamos felices de recibir en San Diego a Pedro. Es un mediocampista inteligente con un alto nivel de habilidades técnicas y buen juego. Es bueno en espacios reducidos, juega bien bajo presión y tiene confianza”, describió San Diego en un comunicado de prensa.

"We’re excited to welcome Pedro to San Diego," said sporting director Tyler Heaps. "He’s an intelligent midfielder with a very high level of technical ability and game understanding. He’s excellent in tight spaces, comfortable under pressure, and confident playing through the lines. Defensively, he brings an aggressive edge and a strong counter-pressing mentality.

Así se ve 'Chucky' Lozano como jugador de San Diego FC

Pedro Soma suele jugar como pivote, por lo que tendrá una buena sociedad ofensiva con Lozano, Drever y Tomas Ángel.

San Diego jugará en la Leagues Cup ante Pachuca, Tigres y Mazatlán en la Leagues Cup, torneo donde se espera que Soma pueda ver minutos de juego con su nuevo club.