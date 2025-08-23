El 'Chucky' Lozano y San Diego aseguran la postemporada

Héctor Cantú

El equipo de San Diego FC, la franquicia más nueva en el futbol de los Estados Unidos, se convirtió en el primer equipo en clasificarse de manera matemática a la postemporada de la MLS.

San Diego empató sin goles ante Portland FC, resultado que lo llevó a sumar 53 puntos a falta de seis partidos por disputarse en la temporada regular.

Una combinación de resultados llevó al equipo donde juega Hirving ‘Chucky’ Lozano en hacer historia, pues San Diego se ha convertido en la franquicia de expansión que más rápido consigue su boleto a la ronda de eliminación directa en el futbol de los Estados Unidos.

San Diego se mantiene así como mandamás en la Conferencia del Oeste donde le lleva una distancia de 3 puntos a Minnesota United y 4 a de Vancouver Whitecaps, sus más cercanos perseguidores.