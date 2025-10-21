Hirving Lozano quedaría separado de San Diego FC

Héctor Cantú

A unos días de que el San Diego FC debute en la postemporada de la Major League Soccer en su deseo de convertirse en el nuevo monarca de los Estados Unidos, una noticia ha cimbrado al club y a la liga.

El delantero mexicano, Hirving Lozano, habría quedado separado del equipo por actos de indisciplina, razón por la que no jugó el Decision Day ante Portland Timbers donde goleó 4-0.

Las primeras versiones difundidas por el NY Times aseguran que Lozano habría tenido un altercado verbal en el vestidor, razón por la cual se le decidió apartar del equipo.

El momento se habría dado al terminar la primera mitad del duelo ante Houston Dynamo, partido donde fue sustituido, situación que incomodó al referente del equipo.

Hasta el momento, ninguna fuente ha referido si el altercado fue con un compañero o con el técnico Mike Varas, quien confirmó que había una situación extracancha con Lozano, por lo cual no fue considerado para el último partido.

San Diego FC estará muy atento a lo que suceda en la ronda de repechaje entre Portland FC y Real Salt Lake, eliminatoria de la que saldrá su próximo rival.

El primer partido de la eliminatoria se disputará este próximo domingo, por lo que será en los próximos días cuando se conozca la verdad con el tema de Hirving Lozano y si podrá jugar los Playoffs.