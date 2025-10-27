'Chucky' Lozano se quedó sin fiesta; fue excluido del partido

Héctor Cantú

El mexicano Hirving ‘Chucky’ Lozano se mantiene castigado luego de que tuviera un altercado con un compañero del San Dego FC.

A pesar de que el exjugador del Pachuca se ha disculpado por sus reacciones, el club ha decidido mantener el castigo y dejarlo fuera de la convocatoria del primer partido de San Diego FC en los Playoffs.

El equipo de California hizo valer su condición de favorito y terminó derrotando, sin la ayuda de Lozano, a unos Portland Timbers que metieron fuerza y que resultaron un equipo complicado de superar.

Onni Valakari fue el encargado de adelantar al equipo de casa y Anders Dreyer, que se ha convertido en el jugador más importante del club con acciones dentro de la cancha, puso el gol definitivo de la victoria.

Con este resultado, San Diego buscará ganar, ahora de visitante, para avanzar directamente a las semifinales de conferencia.

Hasta el momento se desconoce si Hirving Lozano, a pesar de ser la primera imagen del equipo, será parte de este encuentro, o si se quedará nuevamente fuera de la convocatoria.