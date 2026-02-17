Publicación: martes 17 de febrero de 2026

Héctor Cantú

Todos tranquilos, Edson Álvarez estará listo para el Mundial

El capitán mexicano fue operado con éxito y llegará a la Copa del Mundo

La calma ha regresado a la Selección Mexicana, luego de que se confirmara que Edson Álvarez alcanzará a llegar a la Copa del Mundo 2026 que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos.

Fue Duilio Davino, director deportivo e Selecciones Nacionales, quien confirmó que Edson fue operado con éxito y que su recuperación no comprometerá su participación en la próxima Copa del Mundo.

“Fue una cirugía exitosa y de primera mano el médico nos dice que si todo sale como se piensa,  (Edson) sí estará en el Mundial si estará. El doctor ya se comunicó con el doctor en Europa”, detalló Duilio Davino.

En su intervención, el directivo también confirmó que Edson quedó descartado para los partidos de preparación de la Selección Mexicana ante Portugal y Bélgica programados para el mes de marzo.

Edson Álvarez, capitán de la Selección Mexicana fue operado del tobillo izquierdo donde recayó de algunas molestias que venía acarreando desde el año pasado.

Su vuelta se espera para el mes de mayo con lo que estará listo para jugar con México el próximo Mundial.

