¡Y sin jugar! Edson Álvarez presumió su primer título con el Fenerbahce

Enrique Gómez

Aunque no jugó ni un solo partido del torneo, Edson Álvarez está registrado con el club y por eso, puede presumir que ganó su primer título con el Fenerbahce: la Supercopa de Turquía contra el Galatasaray.

El equipo del este de Estambul venció 2-0 al club del occidente de la ciudad en la final del minitorneo, en lo que fue el estreno goleador de Matteo Guendouzi, quien hizo su debut en este crucial encuentro.

Y es que, tras vencer al Samsunspor en semifinales, el equipo que dirige Domenico Tedesco dio cuenta del equipo más laureado del país con toda autoridad en el Estadio Olímpico Atatürk, sede neutral.

Así fueron los goles de este encuentro válido por el primer campeonato del calendario en Turquía:

· 0-1 (28’): Guendouzi recuperó en la media luna y sacó un disparo a la base del primer poste

· 0-2 (48’): Golazo de Jayden Osterwolde: remate de volea a un tiro y de esquina, de espaldas al arco

Edson Alvarez and Marco Asensio celebrating with the Turkish Super Cup trophy! 🏆🇹🇷



🇲🇽🤝🏼🇪🇸 pic.twitter.com/HlEqxwc4re — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) January 10, 2026

Vaya presentación del mediocampista francés procedente de la Lazio, quien impactó de inmediato con su nuevo equipo y contribuyó directamente para ganar el primer título de la temporada, en lo que fue un pulso directo contra el club ante el cual también peleará por la Superliga de Turquía hasta el final.

¿Por qué no jugó Edson Álvarez? El mexicano se perdió los dos últimos partidos del 2025 y ya se se ausentó también de los primeros de este nuevo año debido a una “lesión desconocida”, de la cual el entrenador no dio detalles cuando anunció su baja indefinida a finales de diciembre. El estratega confío en que el capitán de la Selección Mexicana estaría de regreso pronto, pero ya van cuatro partidos fuera.

El ‘Machín’, quien llegó al Fenerbahce para el mercado de verano, se ganó el respeto de la afición y de sus nuevos compañeros por su liderazgo y capacidad y aunque no participó en ningún partido de la Supercopa, fue parte del plantel y claro que presumió e redes sociales su primer trofeo conquistado.