Piden el regreso de Edson Álvarez para la final ante Galatasaray

Redacción FOX Deportes

Después de perderse los dos últimos partidos del 2024 y el primero de este 2026 por una “lesión desconocida”, la esperanza sigue siendo que Edson Álvarez esté listo para el fin de semana.

Y es que, luego de vencer 2-0 al Samsunspor en la Supercopa de Turquía, el Fenerbahce se acreditó para disputar la final contra el Galatasaray, misma que se disputará el sábado 10 de enero.

Los aficionados piden a gritos el regreso del defensa mexicano, quien en poco tiempo se ha convertido en una pieza importante del equipo y en un líder dentro del plantel, con todo y que ya se ha perdido 10 partidos en la temporada por lesiones o por no contar con autorización para jugar.

Entre la liga turca y la Europa League, Álvarez acumula 13 partidos en esta temporada, sin embargo, se perdió el duelo por la Copa ante el Besiktas el 23 de diciembre (el último partido del año para el Fenerbahce y que terminó en derrota), así como el del 6 de enero por las semifinales de la Supercopa.

El equipo del hemisferio asiático de Estambul marcha segundo en la liga con 39 puntos, solo por detrás del Galatasaray (42), por lo que se puede decir que estos clubes definirán los títulos de la temporada.

Edson Álvarez llegó al equipo en calidad de préstamo con opción a compra, pero lo cierto es que las lesiones han sido un lastre para su puesta a punto de cara al Mundial y también han desanimado al club.