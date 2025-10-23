Edson Álvarez ya se posicionó en el Fenerbahce y celebró en la Europa League

Redacción FOX Deportes

Como en todos los clubes en los que ha estado, Edson Álvarez ya se posicionó en el Fenerbahce.

El mexicano fue titular y jugó todo el partido por primera vez en la Europa League con su nuevo equipo.

El equipo turco venció 1-0 al Stuttgart y sumó su segunda victoria de la temporada, ambas con el jugador mexicano en la cancha. Curiosamente, en la única derrota, Edson no estaba listo para jugar.

Un penal bien cobrado por Kerem Aktürkoğlu a los 34 minutos sentenció el encuentro frente al equipo alemán, que se mantiene en la parte baja de la tabla de la Europa League luego de tres fechas.

En lo que respecta al mexicano, jugó todos los minutos por segunda vez en la temporada, la anterior ocasión había sido el 31 de agosto por la liga turca, antes de que se lesionara en el muslo con México.

Además, fue candidateado al jugador del partido, pero fue superado por Ismail Yuksek.

Álvarez lleva cuatro partidos consecutivos siendo titular y confirma su relevancia dentro del club que ahora dirige Domenico Tedesco y al cual llegó en calidad de préstamo por un año.

El capitán de la Selección Mexicana espera tener todo el rodaje posible y apuntarle a los títulos en esta temporada premundialista. Por lo pronto, su equipo es tercero en Turquía y se va recuperando en Europa.