¿Hace cuánto que Edson Álvarez no juega la Europa League?

Enrique Gómez

Después de un año y medio, Edson Álvarez volverá a jugar la Europa League.

El capitán de la Selección Mexicana está listo para el duelo ante el Niza, luego de superar la lesión que sufrió en el Tri y que lo tuvo marginado de los últimos cuatro partidos de liga.

Claro que cuando se concretó su traspaso al Fenerbahce, el mediocampista mexicano pensaba que jugaría la Champions y bajo el mando de José Mourinho, pero con la eliminación del conjunto turco en los playoffs, se tuvo que conformar con jugar el torneo de segunda categoría, lo que provocó el despido del estratega portugués, quien ya no pudo dirigir al mexicano, jugador que él mismo había elegido.

Pero jugar la Europa League no es tan malo, sobre todo considerando que, de haberse quedado en el West Ham, no habría jugado ninguna competencia internacional, tal como sucedió durante la temporada pasada.

Entonces ¿cuándo fue el último partido de Edson Álvarez en la Europa League?

En la vuelta de los cuartos de final de la temporada 2023/24, el exjugador del América vio su último partido de esta competencia. Fue el 18 de abril del 2024, en el empate 1-1 contra el Bayer Leverkusen en Londres, resultado que provocó la eliminación de los ‘Hammers’, por un marcador global 3-1 en contra.

Edson jugó todo el partido y vio la tarjeta amarilla a los 84 minutos. Ese encuentro celebrado hace un año y siete meses fue su último vistoso en una competencia internacional a nivel de clubes, al menos hasta lo que será el duelo de este jueves 2 de octubre en Estambul, donde su equipo buscará cambiar la cara tras lo que fue su presentación: derrota 3-1 ante el Dinamo Zagreb con Álvarez inhabilitado para jugar.

De momento, el mexicano solo suma un partido con el Fenerbahce, pues después vino su lesión con México, pero tras entrenar al parejo con su equipo, se puede pensar que jugará la Europa League.