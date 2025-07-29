Edson Álvarez no será dirigido por José Mourinho ni jugará la Champions

Enrique Gómez

El nuevo equipo de Edson Álvarez tiene tres cosas muy claras:

1. No jugará la Champions League

2. Enfrentará a 8 equipos en la Europa League

3. No será dirigido por José Mourinho

El mismo día en el que conoció a sus rivales para la fase de liga de la Europa League, el Fenerbahçe despidió a Mourinho. El proyecto no pudo recuperarse de la derrota en los playoffs de la Champions League ante el Benfica y de esta manera, Edson Álvarez se quedará sin el entrenador que fue fundamental para que se cristalizara su llegada al club turco, donde jugará a préstamo en esta campaña.

Así lo comunicó el Fenerbahçe a través de sus redes sociales:

Hemos despedido a José Mourinho, quien se desempeñaba como entrenador de nuestro Equipo Profesional A de Fútbol desde la temporada 2024-2025. Le agradecemos su esfuerzo por nuestro equipo y le deseamos mucho éxito en su carrera.

UEFA Avrupa Ligi’nde Lig aşamasındaki rakiplerimiz belli oldu. 👇 #UEL pic.twitter.com/H1z2TZYoyT — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 29, 2025

En un año y un mes, Mourinho dirigió 62 partidos con el Fenerbahçe y ganó 37 veces. En lo que fue la liga turca, el equipo quedó segundo con 84 puntos, 11 menos que el campeón Galatasaray. Sin embargo, el golpe irreversible fue justamente el fracaso para llegar a la fase de liga de la Champions League.

Y hablando de fase de liga, aquí los rivales a los que enfrentará el Fenerbahçe en la Europa League:

Juegos como local:

· Aston Villa

· Ferencvaros

· Nice

· Stuttgart

Juegos como visitante:

· Dynamo Zagrev

· Viktoria Plzen

· SK Brann

· Steaua Bucarest

Lo que es un hecho es que estos partidos no serán dirigidos por José Mourinho y que Edson Álvarez debutará en el Fenerbahçe con otro técnico y ya no bajo las órdenes del gran entrenador portugués.