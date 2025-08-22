Oscar Sandoval
Edson Álvarez tendrá número de delantero con Fenerbahçe
Fenerbahçe hizo oficial la cesión del mexicano por una temporada
Edson Álvarez se convirtió este sábado oficialmente en futbolista de Fenerbahçe para la presente temporada, realizó las pruebas médicas por la mañana, posteriormente firmó contrato y el club reveló con fotografías el dorsal que portará ‘El Machín’ en Turquía.
El capitán de la Selección Mexicana comenzará a palpar el ambiente de su nueva casa cuando Fenerbahçe reciba a Kocaelispor, se espera que esté en la grada este sábado y que empiece a entrenar a partir de mañana cuando el conjunto de Estambul prepare la vuelta del playoff de la Champions League.
Edson no puede disputar el compromiso ante Benfica al no estar registrado, pero le servirá de cara a la próxima jornada de la liga turca en la que podría debutar con el ‘11’ a la espalda, aunque será raro ver en la cancha a un mediocampista defensivo con ese número.
El mexicano podría estrenarse con los ‘Canarios Amarillos’ el próximo fin de semana en la jornada cuatro ante Gençlerbirligi.
