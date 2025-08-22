Edson Álvarez tendrá número de delantero con Fenerbahçe

Oscar Sandoval

Edson Álvarez se convirtió este sábado oficialmente en futbolista de Fenerbahçe para la presente temporada, realizó las pruebas médicas por la mañana, posteriormente firmó contrato y el club reveló con fotografías el dorsal que portará ‘El Machín’ en Turquía.

Yeni transferimiz Edson Alvarez, @MedicanaSaglik Ataşehir Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. pic.twitter.com/vvw81Xoebl — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 23, 2025

El capitán de la Selección Mexicana comenzará a palpar el ambiente de su nueva casa cuando Fenerbahçe reciba a Kocaelispor, se espera que esté en la grada este sábado y que empiece a entrenar a partir de mañana cuando el conjunto de Estambul prepare la vuelta del playoff de la Champions League.

Edson no puede disputar el compromiso ante Benfica al no estar registrado, pero le servirá de cara a la próxima jornada de la liga turca en la que podría debutar con el ‘11’ a la espalda, aunque será raro ver en la cancha a un mediocampista defensivo con ese número.

El mexicano podría estrenarse con los ‘Canarios Amarillos’ el próximo fin de semana en la jornada cuatro ante Gençlerbirligi.