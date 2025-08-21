Nuevo paso en Europa: Fenerbahce presenta a Edson Álvarez

Redacción FOX Deportes

La nueva aventura de Edson Álvarez en el futbol europeo ya es oficial. El mexicano se encuentra en Turquía y ya posó junto a toda su familia con la camiseta del equipo que defenderá durante esta temporada.

El Fenerbahce anunció que llegó a un principio de acuerdo con el mediocampista mexicano.

A través de redes sociales, el segundo equipo con más títulos del futbol turco anunció que el futbolista de 27 años presentará los exámenes médicos para firmar su contrato con la entidad de Estambul.

“Nuestro club ha llegado a un principio de acuerdo con el West Ham United respecto a la cesión de Edson Álvarez”, fue lo que escribió el equipo donde dirige el portugués José Mourinho. “El jugador ha sido invitado a Estambul para completar los controles médicos y las negociaciones de transferencia”.

La publicación estuvo acompañada por cuatro fotografías de Edson junto a su esposa e hijas, todas ellas ataviadas con la camiseta auriazul del equipo turco. En tanto, el futbolista solo sujetaba la bufanda.

Una vez aprobados los exámenes, se hará oficial el traspaso (un año a préstamo con opción a compra).

Edson ya está listo para afrontar su tercera aventura en el futbol europeo, luego de las dos temporadas que pasó en el West Ham y las cuatro anteriores con el Ajax. El mediocampista defensivo lo hará bajo las órdenes de José Mourinho, quien expresamente pidió el fichaje del mexicano para esta temporada.

Fenerbahce está a un partido de firmar su clasificación a la fase de liga de la Champions League. El duelo de playoff es el 27 de agosto ante Benfica, ¿estará listo el defensivo mexicano para ver minutos?