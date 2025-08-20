José Mourinho, clave en el traspaso de Edson Álvarez al Fenerbahce

Redacción FOX Deportes

Trato hecho. Edson Álvarez viajará muy pronto a Turquía para firmar con el Fenerbahce, equipo que está a un paso de la Champions League.

El defensivo mexicano se pondrá a las órdenes de José Mourinho, en lo que será su tercera aventura en el futbol europeo, luego de cuatro temporadas en el Ajax y dos más en el West Ham.

Y hablando de los ‘Hammers’, el club aceptó ceder al futbolista en calidad de préstamo, pero con opción a compra, por lo que, posiblemente, Edson ya no regrese al equipo de Londres.

🚨🟡🔵 EXCL: Edson Álvarez to Fenerbahçe, here we go! Deal done on initial loan with buy option clause.



The midfielder will fly today for medical tests. ✈️🇹🇷



After considering his options key for Fener choice was José Mourinho really keen on getting him — and European football. pic.twitter.com/E6Ns1W9z25 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2025

De acuerdo con el periodista Fabricio Romano, Edson Álvarez jugará en el segundo equipo con más títulos del futbol turco, pues se ha cerrado el acuerdo de cesión. El club tenía otras opciones en lista, pero la predilección de Mourinho por el mexicano terminó por inclinar la balanza.

El Fenerbahce se encuentra en la última ronda playoffs de cara a la fase de liga de la Champions League, por lo que Álvarez podría jugar en la máxima competición a nivel de clubes en esta temporada.

Edson, de 27 años, busca un reto exigente para llegar en buen nivel a la Copa del Mundo de 2026, como capitán de la Selección Mexicana.