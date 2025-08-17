José Mourinho quiere a Edson Álvarez en el Fenerbahçe

Redacción FOX Deportes

West Ham no cuenta con Edson Álvarez y el mexicano ya despertó interés en Turquía.

De acuerdo con Fabrizio Romano, el Fenerbahçe ha iniciado pláticas con el entorno del futbolista con la esperanza de firmarlo cuanto antes, pues es un jugador “muy deseado” por José Mourinho.

No es el único club con el que se le ha relacionado a Álvarez. Entre los posibles interesados están el Ajax, con el que jugó de 2019 a 2023, pero cuyas finanzas podrían descarrillar el trato, y el Borussia Dortmund, conjunto que lo ha pretendido desde que dejó el futbol neerlandés.

Álvarez no disputó la pretemporada con el West Ham y estuvo en la banca en la Jornada 1 de la Premier League, partido en el que los ‘Hammers’ cayeron 3-0 frente al Sunderland.

Actualmente cuanta con contrato hasta 2027 y ha disputado 73 partidos, ha dado tres asistencias y ha marcado dos goles.