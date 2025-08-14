Edson Álvarez tendrá nuevo equipo; West Ham lo dejó claro

Enrique Gómez

Los reportes de que el West Ham quiere vender a Edson Álvarez antes de que termine agosto se legitimaron con la nulidad de minutos que tuvo el defensivo mexicano en el primer partido del año.

Álvarez, quien en dos temporadas con los ‘Hammers’ se forjó como una pieza fundamental en el equipo, arrancó la campaña como suplente ante el Sunderland y ahí se quedó para presenciar la derrota 3-0 de su equipo, inesperada pues el rival fue un club recién ascendido a la Premier League.

Parece claro que el técnico Graham Potter está convencido de prescindir del jugador de 27 años.

Opening day defeat. pic.twitter.com/iiS00ueSbq — West Ham United (@WestHam) August 16, 2025

Es momento de que Edson se vaya a otro equipo y en Europa aseguran que su destino podría estar en Alemania, pues cabe recordar que, antes de emigrar a Inglaterra, el Borussia Dortmund estuvo muy cerca de cerrar el fichaje del futbolista, luego de los cuatro años que pasó con el Ajax en Ámsterdam.

Y hablando del equipo neerlandés, en las últimas horas se filtró que el club ha levantado la mano para regresar a Edson, luego de la experiencia que tuvo como mediocampista defensivo Londres (73 partidos y dos goles).

West Ham espera recibir al menos 35 millones de euros por el capitán de la Selección Mexicana.