Edson Álvarez dejará al West Ham y hay varios clubes interesados

Redacción FOX Deportes

La etapa de Edson Álvarez en el West Ham terminó. O al menos eso es lo que espera el club inglés.

De acuerdo con el periodista Fabricio Romano, el equipo de Londres espera vender al jugador mexicano (etiquetado en 35 millones de euros) antes de que cierre el mercado de fichajes; es decir, el traspaso tendría que darse en las siguientes semanas, ahora que hay mutuo acuerdo entre el equipo y el jugador.

Según este mismo reporte, hay varios clubes interesados en el mediocampista defensivo de 27 años.

🚨🇲🇽 Edson Alvarez, expected to leave West Ham before the end of the window.



Several clubs keen on the midfielder with talks to follow. pic.twitter.com/jiY6WmKLdI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2025

Álvarez, quien el torneo pasado fue perdiendo su distinción de titular indiscutible, pese a que jugó e inició la mayoría de los partidos de la temporada, ha llamado la atención de varios clubes a lo largo de su carrera en Europa (que inició en 2019 con el Ajax), por lo que se espera que equipos como Borussia Dortmund, Monaco, Milan o Tottenham, formalicen el interés que alguna vez tuvieron por el mexicano.

Edson, capitán actual de la Selección Mexicana, podría tener un nuevo equipo antes de que termine agosto, pues todo indica que su etapa como ‘Hammer’ llegóa a su fin, luego de 73 partidos y dos goles en dos temporadas.