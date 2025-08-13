Publicación: lunes 18 de agosto de 2025

Selección Mexicana, con jugadores locales y sin futbolistas de la Leagues Cup

La próxima concentración no contará con futbolistas 'europeos'

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) anunció este lunes que la selección nacional realizará del 25 al 27 de agosto próximos una concentración en la que participarán solo jugadores de la liga local.

En una nota de prensa, los directivos explicaron que los tres días le servirán al seleccionador Javier Aguirre para continuar la preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026, en la que México será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.

Así era la Selección Mexicana en el segundo debut de Javier Aguirre

Javier Aguirre tomó al Tri por segunda vez en abril del 2009, tras el despido Sven-Goran Eriksson.
La camiseta ya era Adidas. Edición con detalles asimétricos, manga tres cuartos y escudo en grande.
El capitán era Gerardo Torrado. Como en la otra etapa, Rafa Márquez no estuvo en la primera lista.
El mejor goleador mexicano en la eliminatoria era Cuauhtémoc Blanco, seguido por el ‘Guille’ Franco.
Los ‘europeos’ eran Nery Castillo, Osorio, ‘Maza’, Andrés Guardado, ‘Guille’ Franco, Héctor Moreno.
El campeón del Clausura 2009 sería Pumas, mientras que el del Apertura 2008 fue Toluca.
El Tri venía de perder 3-1 de visitante contra Honduras; estaba sufriendo en la eliminatoria hacia 2010.
Aguirre debutó en su segunda etapa el 6 de junio de 2009 con una derrota 2-1 ante El Salvador.

Los futbolistas que participen con sus clubes en las semifinales de la Leagues Cup, que se llevará a cabo en esas fechas, y los del equipo de México sub-20 que se prepara para el Mundial de su categoría no serán llamados por Aguirre.

"La convocatoria oficial del director técnico Javier Aguirre será dada a conocer el próximo viernes 22 de agosto", añadió la FMF en el comunicado.

El México del 'Vasco' Aguirre ha vivido un 2025 positivo, luego de que en marzo pasado ganó por primera vez la Liga de Naciones de la Concacaf y en julio pasado obtuvo el bicampeonato de la Copa Oro.

El siguiente compromiso del Tri serán los partidos amistosos de septiembre ante Japón, el día 6, y en contra de Corea del Sur, el 9.

La concentración de agosto le permitirá a Aguirre ver a jugadores del torneo local de buen presente que no han tenido muchas oportunidades como Ángel Sepúlveda, del Cruz Azul y el máximo goleador del torneo Apertura 2025, o Jesús Angulo, uno de los mejores centrocampistas del campeón Toluca.

Además, 'el Vasco' podrá trabajar con gran parte de la base de sus convocatorias como Alexis Vega y Marcel Ruiz, del Toluca; Luis Ángel Malagón, guardameta del América, o Roberto Alvarado, del Guadalajara.

