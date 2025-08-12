México confirma partido contra Ecuador, pero quiere a Uruguay

Redacción FOX Deportes

Ahora que se confirmaron los partidos ante Colombia y Ecuador, la Selección Mexicana tiene algo claro: quiere más rivales sudamericanos en su preparación de este año de cara al Mundial de 2026.

Y como al parecer no se llegó a un acuerdo con Argentina, el Tricolor se arregló con Uruguay o cuando menos, está muy cerca de hacerlo, para que sea su oponente en la Fecha FIFA de noviembre.

¡Tenemos partido en casa! 🏟️🇲🇽



Incondicionales, volvemos a Guadalajara para enfrentar un importante duelo de preparación rumbo al Mundial. 🫡#PorMéxicoTodo pic.twitter.com/ZktO6nGWAz — Selección Nacional (@miseleccionmx) August 12, 2025

De acuerdo con la prensa local, el equipo charrúa (selección número 16 en el Ranking FIFA y cuarta en la clasificación de CONMEBOL a la Copa del Mundo) enfrentará a México en Torreón, más específicamente en el Territorio Santos casa del Club Santos Laguna y en algún día del penúltimo mes del año.

Como siempre, se espera que se pacten dos duelos para esta Fecha FIFA, tal como sucederá para los partidos de octubre, mismos que serán el 11 y el 14 de octubre contra Colombia y Ecuador.

México, campeón reinante de la Copa Oro de la CONCACAF y de la Liga de Naciones, ha ascendido tres lugares en el Ranking FIFA y al ser uno de los países anfitriones del próximo Mundial, es un oponente muy atractivo, por lo que se espera que en los próximos meses siga convocados rivales de alta calidad.

La última vez que el Tri y la ‘Celeste’ se enfrentaron fue apenas en un partido amistoso de 2024 y como ha sucedido en los últimos siete enfrentamientos directos, el equipo ‘azteca’ terminó perdiendo.