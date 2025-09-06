Tenía que ser ahora... Edson Álvarez se va lesionado con la Selección Mexicana

Enrique Gómez

Nada más a los 29 minutos del partido, Edson Álvarez se rindió sobre la cancha del Oakland Colliseum.

El capitán de la Selección Mexicana se lesionó y pidió su cambio a los pocos minutos del partido contra Japón. Terrible noticia para el futbolista que recién acaba de fichar con el Fenerbahce de Turquía, que tan solo tiene un partido en la temporada y que se perderá las primeras semanas de trabajo con el nuevo entrenador (quien quiera que sea), tras el despido de José Mourinho.

Álvarez, capitán de la Selección Mexicana, ha tenido unas semanas de mucha tensión:

· Marginado del West Ham

· Presionado para buscar un nuevo equipo

· Fichó por el Fenerbahce ya iniciada la temporada

· Despidieron a José Mourinho, el técnico que lo pidió

· Debutó y jugó los 90’ con un entrenador interino

· Viajó a México desde Estambul

· Se lesiona a los 29 minutos del partido

Para sorpresa (de nadie), Santiago Giménez no va de titular con México

Se desconoce el tipo de lesión y la única pista fue que Edson se tomó la parte posterior del muslo derecho después de tumbarse al césped, por lo que seguramente estará de baja algunas semanas. Es decir, no estará para el duelo del martes 9 de septiembre ante Corea del Sur y seguramente también se ausentará de los primeros días del trabajo con sl nuevo técnico del Fenerbahce; posiblemente Zinedine Zidane.

No han sido semanas fáciles para el mediocampista de 27 años, pero al menos esta lesión llega temprano en la temporada y tendrá todo el tiempo por delante para mostrar su mejor nivel y llegar en un gran punto al Mundial 2026.