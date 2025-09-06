El Fenerbahce de Edson Álvarez tiene acuerdo con Zinedine Zidane

Enrique Gómez

¿Una semana te dirige José Moutinho y a la otra lo hace Zinedine Zidane? Vaya comienzo para Edson Álvarez con el Fenerbahce de Turquía, donde apenas lleva un partido disputado.

De acuerdo con varios reportes de la prensa del país euroasiático, el club ya tiene un principio de acuerdo con el entrenador francés y se espera que en los próximos días llegue a Estambul para firmar contrato y así hacerse cargo del equipo una vez se retomen las actividades tras la Fecha FIFA.

Zidane, uno de los mejores futbolistas en la historia de Francia y una figura de trascendencia mundial en los 90s y los 2000, tiene una corta, pero exitosa trayectoria como entrenador, pues únicamente ha dirigido al Real Madrid (2015 a 2021), pero tiene dos títulos de La Liga y tres Champions League.

Edson Álvarez debutó como titular con Fenerbahçe ‘El Machín’ jugó los 90 minutos ante Gençlerbirliği

Es decir, el Fenerbahce sería su primer equipo fuera del Real Madrid desde que dejó a la Juventus en 2001 para firmar como jugador del equipo ‘merengue’, por lo que hay mucha expectativa.

El equipo turco, que fichó a Edson Álvarez (en calidad de préstamo) para esta temporada, sorpresivamente despidió a José Mourinho tras el fracaso para clasificar a la Champions League, sin embargo, está muy cerca de traer a otro entrenador de alto reconocimiento y trayectoria.

¿Podrá Edson ganarse un lugar con ‘Zizou’ o con cualquiera que sea el nuevo entrenador? La predilección de Mourinho fue clave en la contratación del mexicano, por lo que ahora deberá empezar de cero con el nuevo estratega, pues nunca alcanzó a ser dirigido por ‘Mou’ en un partido, solo en entrenamientos.