"Te amo", la declaración de Julián Quiñones al Atlas

Enrique Gómez

Aunque acaba de cumplir 29 años, Julián Quiñones es toda una leyenda en la historia del Atlas.

Y sin importar en que continente esté o en qué equipo juegue, el “amor” del delantero por los Rojinegros se mantiene, tanto, que no tiene problema en expresarlo a través de redes sociales.

“Te amo”, fue lo que escribió el seleccionado mexicano a través de su cuenta de X como respuesta a la publicación que hizo el Atlas para felicitar a su exjugador, pieza clave en el histórico bicampeonato conquistado en el Apertura 2021 y el Bicentenario 2022 y que puso fin a 70 años sin títulos de liga.

Te amo ❤️🖤 muchas gracias por el cariño siempre y por acordarte en este momento tan especial siempre en mi corazón ♥️ — Julian Quiñones (@julian_quiones3) March 24, 2026

Tras su paso por el Atlas (donde jugó 83 partidos entre 2021 y 2023 e hizo 36 goles), Quiñones también ganó dos títulos con el América y ahora milita en el Al-Qadsiah. Su gran rendimiento en Arabia Saudita (53 goles en 60 partidos), lo tienen en la Selección Mexicana y proyectado hacia el Mundial 2026.

Antes de los 30 años, el jugador nacido en Colombia ya tiene seis títulos del futbol mexicano y se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, por lo que se sigue esperando mucho de él en el Tri.

¿Regresará algún día al Atlas? Quiñones dijo que le gustaría retirarse en el equipo que ama, pero antes, tener una segunda etapa en el América.