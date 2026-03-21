El VAR evitó otra victoria 'a lo Atlas' contra Querétaro

Enrique Gómez

Parecía que el Atlas volvía a sumar puntos de último minuto, pero el VAR apagó la emoción del público y al final, el resultado fue decepcionante.

Empate 0-0 entre los Rojinegros y el Querétaro, que sobrevivió sin tantas complicaciones a pesar de que estuvo arrinconado durante casi todo el partido y apenas tuvo una posesión de balón del 36%. Es verdad que el local jugó mejor, pero con solo tres tiros a puerta, no puede hablar de merecimientos.

Además, el gol anotado justo antes del tiempo de compensación fue correctamente revocado por el VAR.

GOOOOL… ANULADO PARA EL ATLAS⚽️❌



Eduardo Aguirre anotaba el gol de la victoria al minuto 90 pero el árbitro terminó por no validarlo debido a un fuera de lugar



El marcador se mantiene sin goles pic.twitter.com/IT6osISMKO — Duro de Marcar (@DurodeMarcarGDL) March 22, 2026

A los 90 minutos, Eduardo Aguirre apareció a primer poste para cerrar una diagonal de Aldo Rocha, pero el VAR advirtió que el capitán rojinegro estaba adelantado cuando le mandaron el pase filtrado. Por eso, hasta se vio dubitativo cuando mandó ese servicio que el ‘Mudo’ Aguirre mandó al fondo de las redes.

Parecía un triunfo ‘a lo Atlas’, pero en vez de eso, el club tapatío tuvo que conformarse con un empate indeseable contra uno de los pocos equipos que parecen tener una plantilla más débil que la suya.

Los ‘Zorros’ (18 puntos) necesitaban ganar para defender su posición en zona de Liguilla de cara a las últimas cinco jornadas del Clausura 2026.