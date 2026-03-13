Julián Quiñones, listo para ser el refuerzo estelar de México en el Mundial 2026

Héctor Cantú

Julián Quiñones tiene el modo goleador activado y está listo para llevar sus anotaciones a la Selección Mexicana que competirá en el Mundial 2026.

En plena pelea por el liderato de goleo en la Saudi Pro League, el colombiano naturalizado mexicano sueña con ser parte de los convocados por Javier Aguirre para la justa mundialista, un sueño que toma forma y que encuentra las bases en los 24 goles marcados en la presente temporada en la Saudi Pro League.

“Yo me mato todos los días en los entrenamientos y trato de hacer lo mejor en los partidos para poder estar en la lista decisiva y poder representar a México en el Mundial”, señaló el goleador de Al Qadisiya.

Quiñones es hoy por hoy, el goleador mexicano con mejor rendimiento, incluso por encima de Raúl Jiménez quien apenas acumula 8 anotaciones con el Fulham en la campaña 2025-2026.

Quiñones, quien estaría en el radar del CR Flamengo de Brasil, acumula hasta el momento 28 dianas, cuatro más conseguidas en la Kings Cup y está a un tanto de igualar al líder de goleo en Arabia Saudita, Ivan Toney (25).

Quiñones se ha perdido las últimas convocatorias con la Selección Mexicana, dos por lesión en el músculo y las tres últimas por no ser en fecha FIFA.

El último partido que Quiñones disputó con México fueron los partidos de preparación de octubre de 2025 ante Colombia y Ecuador.

Se espera que Quiñones aparezca en la lista del ‘Vasco’ para el partido amistoso de México ante Portugal en la que será la reapertura del Estadio Azteca.