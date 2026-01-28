Julián Quiñones marca y supera a Cristiano Ronaldo

Héctor Cantú

Julián Quiñones mantiene su camino goleador en le Saudi Pro League y de nueva cuenta se ha hecho presente en el tanteador en el empate de 2-2 entre el Al Qadisiya y el líder del campeonato, Al Hilal.

El delantero de la Selección Mexicana hiló su octavo partido marcando para la causa roja que en los minutos finales rozó el triunfo.

Quiñones fue el encargado de marcar el segundo tanto para el equipo visitante que hasta ese momento había logrado dar vuelta al marcador.

El Al-Hilal se puso al frente con el tanto de Rubén Neves. Pero dos minutos después, el cuadro rojo empató con la anotación de Nahitan Nandes.

Entonces fue cuando apareció Quiñones para poner el triunfo en la bolsa del equipo visitante al minuto 76, sin embargo, en el minuto 90, Salem Al-Dawsari, envió la pelota al fondo de las redes para poner el 2-2 final.

El propio Quiñones generó en sus botines dos jugadas en el tiempo suplementario que pudieron haberle devuelto la ventaja a su equipo. Sin embargo, no hubo efectividad a la hora de finiquitar.

El tanto conseguido por Quiñones (17) le coloca por encima de Cristiano Ronaldo(16) en la pelea por la Bota de Oro, pero detrás de Ivan Toney, quien se despachó con un triplete para llegar a 18 tantos.