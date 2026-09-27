Rafa Márquez ignora el amago de retiro de Alexis Vega

Enrique Gómez

Si Alexis Vega quiere retirarse de la Selección Mexicana es algo que desconoce Rafael Márquez, quien, de hecho, sí tiene contemplado al astro del Toluca, más allá de que no lo convocó en esta Fecha FIFA.

Aunque en la conferencia de prensa posterior al empate 1-1 entre México y Colombia, los periodistas le informaron al entrenador sobre las palabras que emitió Vega tras el duelo ante el Cruz Azul (en las que públicamente compartió que está analizando seriamente su retiro de la selección tras los pocos minutos que se ganó en el Mundial), Márquez prefirió no opinar mucho acerca de declaraciones que él no ha escuchado directamente.

“No tengo información sobre eso y si hace falta, hablaremos. Ya dije que está haciendo un buen torneo con Toluca. Ya lo conozco, sé cómo es; sé lo importante que puede ser para el grupo”, comentó Márquez, auxiliar de Javier Aguirre en el Mundial 2026, donde Alexis vio 11 minutos.

?️ Rafa Márquez habla de las declaraciones de Alexis Vega con respecto a retirarse de la Selección Nacional. #FOX365 pic.twitter.com/C92I8w2cfH — FOX (@somos_FOX) September 27, 2026

Rafa aseguró que decidió no llamar a la figura de los 'Diablos Rojos' (autor de un doblete más temprano en la Jornada 10 de la Liga MX) para evitar que pudiera recaer en una lesión, además de la restricción de solo poder llamar a dos jugadores por club en la Liga MX.

“También por la condicionante que había decidimos darle descanso porque sabemos que lleva siempre un problema en su rodilla y lo queremos cuidar”, afirmó el ‘Káiser’, sonriente tras los que fue su debut como director técnico al frente de la Selección Mexicana en Baltimore.

Quizá Vega se desencantó de la Selección Mexicana por tres situaciones puntuales: los ínfimos minutos que vio en el Mundial pese a ser una de las grandes figuras de la Liga MX, su ausencia en la primerísima convocatoria de Rafa Márquez y el que le hayan dado su número 10 a Giberto Mora, jugador de 17 años quien, de hecho, anotó el gol con el que el Tri empató esta noche.